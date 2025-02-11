Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата в Петербурге за январь-ноябрь 2024 года составила 103 895 рублей, что на 13 % больше, чем за аналогичный период 2023 года, об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в 2024 году не превышал 0,31 %. Власти отмечают, что рост доходов горожан способствовал увеличению потребительской активности. Так, оборот предприятий общественного питания вырос на 34,8 %, достигнув 314,3 млрд рублей, а оборот розничной торговли увеличился на 3,5 %, составив 2,8 трлн рублей.

"Экономические результаты подтвердили статус Северной столицы как наиболее привлекательного и комфортного для жизни и ведения бизнеса региона России", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что издание "РИА Новости" выложило исследование, согласно которому у петербуржцев на вкладах в среднем хранится 821 тысяча рублей. Таким образом, Петербург занял второе место в рейтинге по объему банковских вкладов на душу населения. Северную столицу обогнала Москва.

Фото: ЗАКС.Ру