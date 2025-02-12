В Петербурге будут судить "врачей"-аферистов, обманывавших пенсионеров

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором обвиняются шестеро участников организованной группы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 12 февраля.

По версии следствия, злоумышленники звонили пожилым жителям Петербурга и Москвы, представляясь медицинскими работниками. Они якобы сообщали пенсионерам о критическом состоянии их здоровья и необходимости срочного лечения, убеждая купить "блокаторы" для стабилизации состояния. После психологической обработки к потерпевшим могли направлять курьеров, которые за крупные суммы наличными передавали им дешевые препараты из ближайшей аптеки.

По данным МВД, преступная схема действовала полгода, жертвами стали 35 пенсионеров в возрасте от 74 до 86 лет, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Общий ущерб составил 17 млн рублей, из которых мошенники добровольно возместили чуть более 1,1 млн рублей. Их деятельность пресекли в декабре 2023 года сотрудники уголовного розыска Петербурга. Во время обысков у обвиняемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук и наличные средства.

Сейчас уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Петербурга. Все фигуранты остаются под стражей.

Ранее ЗАКС.Ру писал о возможных схемах мошенничества к Дню всех влюбленных. Полиция Петербурга предупредила горожан о фейковых профилях в соцсетях и ложных сайтах доставки цветов.

фото пресс-службы ГУ МВД