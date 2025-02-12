Медики скорой помощи Ленобласти начнут получать "губернаторские" выплаты

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о введении дополнительных ежемесячных выплат для сотрудников скорой помощи. Доплаты начнут действовать с 1 января 2025 года, а выплаты за первые два месяца поступят медикам в марте, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти 12 февраля.

Размер доплат зависит от численности населения в поселении. В населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч заведующие отделениями, врачи и анестезиологи-реаниматологи будут получать дополнительно 38,5 тысячи рублей, фельдшеры — 23 тысячи, старшие врачи — 18,5 тысячи, водители — 15 тысяч, медсестры — 13 тысяч, операторы — 10,5 тысячи. В более крупных населенных пунктах доплаты составят от 5,25 тысячи до 17,5 тысячи рублей.

Кроме того, губернатор поручил комитету по здравоохранению приобрести в 2024 году 25 новых автомобилей для службы скорой помощи.

Напомним, позавчера Дрозденко поручил создать в Ленобласти единую диспетчерскую службу для информирования жителей о коммунальных авариях и сроках их устранения. Для повышения оперативности и удобства к новой диспетчерской подключат ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

фото: ЗАКС.Ру