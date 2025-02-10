Дрозденко поручил создать диспетчерскую службу для коммунальных вопросов

В Ленинградской области создадут единую диспетчерскую службу для информирования жителей о коммунальных авариях и сроках их устранения. Соответствующее поручение дал губернатор ЛО Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба областной администрации 10 февраля.

Глава региона отметил, что создание службы возложено на комитеты по ТЭК, ЖКХ и Госжилнадзору. По его словам, важно сформировать единый коллектив и исключить дублирующие функции.

Для повышения оперативности и удобства к новой диспетчерской подключат ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Служба будет работать на базе регионального Центра энергосбережения и энергоэффективности после реформирования действующего диспетчерского подразделения.

Напомним, петербуржцы могут сообщить о проблемах в сфере ЖКХ и благоустройства по номеру 004. Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что в 2024 году на этот номер поступил миллион звонков, а за все годы работы было принято более 16 млн запросов.

фото пресс-службы администрации ЛО