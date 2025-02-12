Миграционные потоки обеспечили Петербургу рост населения в 2024 году

Показатель рождаемости в Петербурге оказался заметно ниже показателя смертности, сообщил глава Петростата Александр Кукушкин на пресс-конференции в "Интерфаксе" 12 февраля о социально-экономическом положении в 2024 году. При этом, по его словам, в городе все равно наблюдался рост численности населения, что было обусловлено миграционными потоками.

Как следовало из доклада Кукушкина, на одну тысячу жителей Петербурга в 2024 году приходилось 8,5 рождений и 11,1 смерть. В Ленинградской области показатель рождаемости составлял 5,8 человека, а смертности — 11 человек на тысячу жителей.

Подобная ситуация в первую очередь связана с ротацией поколений, объяснил Кукушкин. По его словам, сейчас "в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение". Так, количество женщин 16-29 лет уменьшилось в 2023 году по сравнению с 2016 годом на 18 %. При этом возраст матери при рождении первенца составляет 29 лет, что превышает среднее по России значение (26 лет). В то же время в пожилой возраст вступает более многочисленное поколение, что не может не сказываться на росте смертности. Последняя выросла с 2016 по 2023 год в Петербурге на 22 %, в Ленобласти — на 30 %, сообщил руководитель Петростата.

Точные данные по численности населения Кукушкин не предоставил, но отметил, что они будут опубликованы "в ближайшее время".

— По Санкт-Петербургу это будет положительные изменения численности, прирост будет. Этот прирост происходит, учитывая то что я сказал до этого насчет естественной убыли населения, этот прирост будет за счет миграционного фактора, — отметил спикер.

Всего, по его оценкам, миграционные процессы обеспечили Петербургу увеличение численности жителей на 57 тысяч человек. Большая часть прибывших ехала из-за границы, в основном из стран ближнего зарубежья. При этом в статистике учитываются только прибывающие в город на срок от девяти месяцев и более, следует из рассказа статистика.

Также на пресс-конференции Кукушкин сообщил об уменьшении разрыва в средней зарплате между Петербургом и Россией. Если ранее показатель составлял 30 %, то по итогам января-ноября 2024 года уменьшился до 23 %.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру