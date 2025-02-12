Госдума приняла законопроект об определениях железнодорожного туризма

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит в законодательство понятия, связанные с железнодорожным туризмом. Документ, разработанный группой депутатов во главе с вице-спикером Шолбаном Кара-оолом, вносит изменения в "Устав железнодорожного транспорта РФ", сообщает ТАСС 12 февраля. Теперь официально закрепляются определения "туристических железнодорожных перевозок", "туристских маршрутов" и "туристских поездов".

Согласно закону, "туристский поезд" — это пассажирский состав или группа вагонов, следующие по маршруту с остановками для осмотра достопримечательностей. Соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, отметила, что новое регулирование поможет развитию железнодорожного туризма.

Напомним, в 2024 году Октябрьская железная дорога перевезла 197,2 млн пассажиров, что на 14% больше показателя 2023 года. Основной рост пришелся на пригородное сообщение — 175,8 млн пассажиров (+15,1%). Дальними поездами воспользовались 21,4 млн человек, что на 5,4% больше, чем годом ранее.

фото: ЗАКС.Ру