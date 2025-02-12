Баталина предложила компаниям мотивировать сотрудников заводить детей

Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина призвала бизнес создавать условия, мотивирующие сотрудников заводить детей, передает 12 февраля РБК. На Социальном форуме РСПП она отметила, что корпоративные программы поддержки ориентированы на уже состоявшиеся семьи, а молодые пары, которые только думают о рождении ребенка, остаются без внимания.

По словам Баталиной, женщины 30–39 лет, которые чаще всего совмещают карьеру и семью, особенно чувствительны к позиции работодателя.

"Если внутри компании дают понять, что это станет фактором торможения их профессионального развития, поверьте, это будет очень серьезным ограничением для них", — добавила Баталина.

Она также сослалась на данные ВЦИОМа, согласно которым семейные ценности в последние годы стали приоритетными для большинства россиян.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предлагала рассмотреть возможность введения в России четырехдневной рабочей недели для работающих матерей.

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