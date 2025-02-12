Матвиенко: "Экономическое чудо" России будут анализировать во всем мире

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко назвала "экономическим чудом" рост ВВП России в условиях санкций и заявила, что его будут изучать многие экономисты мира, сообщает ТАСС 12 февраля.

Как сообщила Матвиенко, несмотря на внешнее давление, темпы роста ВВП России выше мирового уровня и составляют 4,1%. По ее мнению, такие показатели экономики России заслуживают внимания специалистов.

"Я думаю, что многие экономисты мира будут анализировать вот это экономическое чудо в России, что при таком внешнем давлении, санкциях и, я думаю, что многие экономические теории, которые прописаны в учебниках, будут корректироваться с учетом опыта Российской Федерации", - сказала Матвиенко.

Она также добавила, что, несмотря на то, что 2025 год ожидается сложным, президент России Владимир Путин много раз указывал на необходимость поддержания "траектории сбалансированного роста" экономики. Поэтому важно следить за ситуацией в регионах и вовремя реагировать на отрицательные изменения и показатели. Матвиенко отметила важность мониторинга экономической ситуации в стране совместно с министерствами промышленности, энергетики и экономики в координации с Центробанком.

Напомним, что в начале февраля президент России Владимир Путин поручил снизить инфляцию в 2025 году.

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