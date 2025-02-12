Вестибюль "Технологического института - 2" могут закрыть на 11 месяцев

Акт историко-культурной экспертизы, связанный с проектом капитального ремонта станции метро "Технологический институт - 2", поступил в КГИОП 12 февраля.

В документе рассматриваются вопросы сохранности объектов культурного наследия, затрагиваемых в ходе работ, в том числе вестибюля станции, а также двух исторических зданий на Бронницкой улице — Дома Трофимовых (Бронницкая, 1–3) и "Дом, где жила хореограф Ваганова Агриппина Яковлевна в 1904-1937 гг. (кв. 12, 13, 14 - б. кв. 5)",

"Работы по капитальному ремонту предполагается вести с полным закрытием вестибюля станции "Технологический институт-2", помещений кассового зала и входной зоны со стороны Московского проспекта станции "Технологический институт 1" для движения пассажиров и для пользования службами метрополитена", - сообщается в заключении.

Пассажиры смогут заходить в вестибюль станции "Технологический институт - 1" через выходную лоджию на Загородном проспекте. Для упорядочения движения установят барьеры, которые разделят потоки на вход и выход.

На ремонтные работы отведено 11 месяцев. За это время планируется обновить элементы отделки фасада, отреставрировать интерьеры, в том числе колонны из блочного мрамора. Специалисты приведут в порядок плафоны, светильники и настенные бра, заменят ограждения, трубопровод системы дренажа и другие инженерные коммуникации.

Напомним, в конце января КГИОП утвердил проект реконструкции станции метро "Парк Победы" в Петербурге. План предполагает возведение двухэтажного здания вестибюля станции метрополитена "Парк Победы" с подвальным этажом и благоустройство прилегающей территории.

фото: ЗАКС.Ру