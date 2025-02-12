Из пожара в Выборгском районе эвакуировали 16 человек

В Выборгском районе произошел пожар. Спасатели эвакуировали 16 человек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Гаврской, 13, поступило 12 февраля в 17:00. Огонь повредил мебель и вещи на площади 10 квадратных метров.

Пожар удалось полностью ликвидировать чуть больше чем за полчаса. В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и три пожарные машины.

Напомним, в конце января из-за пожара на проспекте Энгельса погиб мужчина. Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса.

фото: ЗАКС.Ру