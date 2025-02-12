ЗакС, Разумишкин и охрана исторических зданий

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурге 12 февраля одно из самых коротких заседаний за последнее время. Депутаты заслушали доклад вице-губернатора Евгения Разумишкина, который отчитался об уборке города от снега, а также начали обсуждение закона, который в корне меняет подход к охране исторической застройки в Петербурге. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Заседание городского парламента 12 февраля отличилось стремительностью рассмотрения законопроектов. За час депутаты рассмотрели около десятка вопросов из повестки. Например, успели обсудить в первом чтении инициативу, которая исключит из городского закона положение о запрете продажи зажигалок и емкостей с сжиженным газом несовершеннолетним. Ограничение будет сохранено на федеральном уровне. Петербург стал одним из первых регионов, где ввели такую меру для борьбы с токсикоманией.

Доклад Разумишкина

В зимний период петербургский парламент традиционно "вызвал" с докладом чиновника ответственного за уборку снега. Коммунальные вопросы в Смольном курирует Евгений Разумишкин. Отметим, доклад вице-губернатора выпал на достаточно "щадящий" период в части осадков. В конце января в Петербурге была плюсовая температура - тротуары и газоны были практически сухие. Больше всего проблем фиксировали в первых числах 2025 года, когда несколько горожан пострадали от падения наледи с крыш. Впрочем, вопросы у следователей возникли по большей части к сотрудникам частных управляющих компаний, а не к чиновникам.

Разумишкин во время непродолжительного доклада успел рассказать о переходе к системному подходу в уборке города через ресурсы районных жилищных агентств, которые со временем должны прийти к единому стандарту. Также он затронул тему кадров. На конец 2024 года штат дворников и механизаторов был укомплектован на 92% - это чуть больше 4 тысяч человек. Как рассказал Разумишкин корреспонденту ЗАКС.Ру, сейчас зарплата дворника составляет 60 тысяч рублей. К лету эту сумму хотят поднять на 5 тысяч рублей.

Также чиновники Смольного рассчитывают на помощь частников в борьбе с осадками. Например, к неравнодушию призывают собственников нежилых помещений. Надзорные органы периодически проверяют, как бизнес соблюдает порядок на своей территории. Как итог - за год было выписано штрафов на 20 млн рублей. Некоторые привлекались к ответственности за подобное нарушение не в первый раз. Разумишкин отметил, что такая мера контроля дает свои плоды - число обращений о неубранном снеге сократилось. В Смольном готовят инициативы по увеличению размеров штрафов.

Отдельной темой выступления Разумишкина стало использование реагентов и соли. По словам Разумишкина, в мировой практике нет средства от гололеда лучше, чем соль. Она же самая экологичная, заверил вице-губернатор. Он признал, что иногда случаются перегибы на местах, когда в соцсетях публикуют "кучи соли" на тротуарах, однако не во всех подобных случаях есть ошибка работников коммунальных служб. Контроль за соблюдением регламентов намерены повышать.

- К сожалению, да, мы видим, фотографии, что куча соли сфотографирована, разослана, только есть один нюанс. Это приехала машина и сгрузила соль, а потом ребята просто напросто дальше ее распределяли. Но это никому не было интересно. Хайп поймали, - рассказал Разумишкин.

Как рассказал вице-губернатор после заседания журналистам, сейчас коммунальные службы использовали порядка 86 тысяч тонн соли. В том числе и в превентивных целях. Эта цифра не окончательная - зима еще не закончилась, подчеркнул Разумишкин. Чиновник также ответил на вопрос о критиках в среде городских активистов, недовольных состоянием дорог. Разумишкин подчеркнул, что подведомственные комитеты следят за публикациями в сети и адекватно относятся к конструктивным замечаниям.

- В целом достаточно спокойно все прошло. У меня субъективное мнение, мне кажется, ситуация улучшается, конечно, это связано и с той реформой, которая проводилась. Не только в части закупки техники и полного контроля правительством Петербурга за уборкой в зимний период времени, но и, в том числе, что было сделано для тех людей, которые убирают наш город, - подвел итоги выступления спикер Бельский.

Закон об охране исторического наследия

Меньше получаса потребовалось депутатам Законодательного собрания, чтобы кардинально изменить подход к присвоению охранного статуса историческим зданиям в Петербурге. Сейчас в городе действует запрет на снос или демонтаж домов, построенных до 1917 года. В некоторых случаях установка истинной даты возведения какого-либо конкретного дома становилась поводом для судебного разбирательства, чтобы защитить здание от сноса или наоборот, сделать возможным его демонтаж.

Новые поправки в закон №820-7, который регламентировал порядок определения охранных зон, предполагают, что то или иное здание в случае наличия исторической ценности будет внесено в перечень "ценных средовых объектов" и "ценных рядовых объектов". Теперь статус охраняемых зданий смогут получить и дома, построенные после 1917 года. В Заксобрании уточнили, что объекты, возведенные в более ранний период по-прежнему будут охраняться.

Ранее ЗАКС.Ру подробно рассказывал о том, как законопроект обсуждался в профильных ведомствах.



























текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников