Глава КГИОП представил депутатам проект поправок в закон об охранных зонах

Фото: ЗАКС.Ру

В петербургском Заксобрании 10 февраля состоялись депутатские слушания по проекту корректировок существующего закона № 820-7 о границах охранных зон в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Проект представил глава комитета по госконтролю, использованию и охране памятников Алексей Михайлов.

Инициатива предусматривает изменение территорий охранных зон, наделение охранным статусом 650 советских зданий, построенных до 1957 года, а также ведение перечный ценных рядовых и ценных средовых объектов. На стадии подготовки документа существовали планы создания перечня несредовых объектов с лишением их охранного статуса, однако в итоге авторы отказались от такой идеи. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов внес проект на рассмотрение ЗакСа, в сопроводительном письме высказывается просьба рассмотреть инициативу "в первоочередном порядке".

Заседание началось с доклада главы КГИОП. Чиновник вкратце обрисовал предлагаемые изменения в существующий закон, отдельно отметив при этом "достаточно широкий общественный отклик, и в том числе негативный отклик", полученный на планы создания списка несредовых объектов. По утверждению Михайлова, при подготовке списков ценных построек была проведена "большая научная работа", выполненная в соответствии с методиками, которые, в том числе, разрабатывались еще в 1960-1970-е годы.

— В чем смысл введения отдельных категорий, помимо того, что это создание некого поадресного перечня, который в дальнейшем исключает любые интерпретации. <...> Ценная рядовая застройка — это застройка, как правило, сохранившая свои характеристики и, таким образом, мы будем фиксировать исторические характеристики кварталов, не допуская практически никаких изменений, — заявил глава КГИОП.

В своем выступлении Михайлов перечислил вопросы, вызвавшие "наиболее острую социальную реакцию" горожан. В их числе оказались проблема реновации зданий на Нарвской заставе, планы строительства храма Георгия Победоносца в Пушкине и Ново-Адмиралтейского моста через Большую Неву. Из его слов следовало, что и в новой редакции закона сохранится мораторий на снос построек Нарвской заставы. В то же время допустимую высоту церкви было решено увеличить, поведал чиновник. Он также выразил недоумение общественной реакцией на планы строительства переправы между Васильевским и Ново-Адмиралтейским мостами. По его словам, идея не нова и существует чуть не с середины XX века.

Помимо прочего, общественность волновали вопросы сохранения советской застройки и списка диссонирующих объектов. Перечень, по заявлению Михайлова, "никоим образом не меняется".

По завершении представления законопроекта председательствующий на слушаниях депутат Валерий Гарнец предложил перейти к ответам на вопросы коллег. Первым к Михайлову обратился лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник, который спросил об основаниях для проведения категоризации зданий. Из ответа следовало, что в своей работе специалисты применяли, в том числе, наработки 60-70-х годов прошлого века. В целом в мире существует несколько различных методик для этого, однако же ни одна из них полностью не применима к условиям Петербурга в силу особенностей исторической среды города.

— Методика является в первую очередь научным трудом, <...> и методика в настоящий момент получила необходимые рецензии. <...> Будет опубликована, наверное, как научная монография для того, чтобы авторы могли, в том числе, претендовать на должности и звания, — поделился планами Михайлов.

Гарнец немедленно высказал мнение, что автору методики следовало бы присвоить звание академика.

На слушаниях выступила глава фракции СРЗП Марина Шишкина. Она поинтересовалась у чиновника наличием запрета на снос исторических зданий, не вошедших в списки ценных рядовых и ценных средовых. "Все здания остаются под охраной", — развеял тот опасения депутата. Второй вопрос Шишкиной касался изменения общей площади охранных территорий. В этом случае ее собеседник признался в том, что не помнит точные цифры, но добавил, что уменьшения точно не произошло.

Депутат Андрей Рябоконь попросил Михайлова развеять опасения градозащитников в связи с судьбой исторических зданий, не вошедших в списки ценных рядовых и средовых. В частности, он спросил, будет ли продолжаться работа по категоризации построек или же на ней можно поставить точку, а сами здания уже не смогут лишаться охранного статуса.

— Работа над законом будет продолжаться безусловно, — откликнулся Михайлов. — Она началась достаточно давно. <...> Относительно того, попадут ли какие-то здания в ту или иную категорию, я бы гаданием не занимался. Все-таки это пример научной работы. Будет проведена работа, будут представлены материалы, мы их вам с удовольствием здесь покажем и тогда уже порассуждаем.

Среди вопросов, заданных главой фракции КПРФ Ирины Ивановой, оказался связанный с судьбой проекта колокольни Смольного собора. Михайлов заявил, что "настоящей редакцией для того, чтобы ее можно было разместить, не предусмотрено". — Это вопрос сохранения культурного наследия, будем собираться, смотреть, обсуждать и тогда уже будут какие-то решения, — добавил он.

Член фракции "Яблоко" Ольга Штанникова под конец мероприятия выступила с предложением сформулировать требование о защите исторических панорам Петербурга так, чтобы запретить строительство высоток на расстоянии 11 километров от существующих доминант. Ее слова были связаны с планами строительства в Лахте двух новых небоскребов в придачу к уже существующему. Попутно она сообщила о намерении предложить ограничивать одним сезоном длительность действия разрешений на возведение временных и некапитальных строений и сооружений в охранных зонах.

КГИОП представил первую редакцию законопроекта в ноябре 2023 года. О том, что реестр несредовых построек не будет создан, стало известно спустя год из слов Михайлова, прозвучавших в ходе пресс-конференции. Более подробно о том, какие предложения содержатся в проекте, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру