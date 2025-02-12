Суд отказался отправить под домашний арест основателя iSpring Юрия Ускова

Йошкар-Олинский городской суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о помещении основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова под домашний арест. Вместо этого суд избрал для него меру пресечения в виде запрета на определенные действия, сообщает 12 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее ситуацию с задержанием Ускова прокомментировал депутат Госдумы Сергей Боярский, назвав основателя компании "настоящим патриотом". Вопрос также поднял на заседании парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин, поручив комитету по безопасности и противодействию коррупции детально изучить дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о его основании и ходе расследования.

Ускова задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), добавляет ТАСС. По версии следствия, в 2013 году он приобрел земельный участок у муниципалитета на открытых торгах для строительства IT-деревни, преследуя при этом корыстные цели.

фото: ЗАКС.Ру