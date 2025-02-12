В Петербурге протестируют электробус ЛиАЗ-6274 с запасом хода 240 км

Председателю комитета по транспорту Валентину Енокаеву и гендиректору СПб ГУП "Пассажиравтотранс" Андрею Лызину представили электробус ЛиАЗ-6274, оснащенный системой ночной зарядки и запасом хода до 240 км, сообщил Telegram-канал "Начальник транспортного цеха" 12 февраля. Транспорт подготовлен для тестовой эксплуатации в Петербурге.

Кроме того, на городские маршруты планируют выпустить для испытаний автобус нового поколения Citymax-12, который отличается повышенным комфортом для пассажиров и водителя.

В 2024 году автобусный завод ЛиАЗ совместно с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" передал в "Пассажиравтотранс" 400 автобусов большого и особо большого классов.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что вестибюль станции "Технологический институт-2" могут закрыть на капитальный ремонт. На ремонтные работы отведено 11 месяцев.

фото: ЗАКС.Ру