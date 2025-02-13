Станцию метро "Удельная" планируют открыть после капремонта 1 мая

В Петербурге планируют открыть станцию метро "Удельная" для пассажиров 1 мая, об этом 13 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Петербургский метрополитен" и вице-губернатора города Кирилла Полякова.

Сейчас капитальный ремонт объекта продолжается, и на данный момент выполнена значительная часть работ, уточняет издание. В наклонном ходе станции проведена антикоррозийная обработка, перечеканка стыков чугунных тюбингов, а также идет ремонт четырех эскалаторов. В вестибюле тоже произошли изменения – обновлены напольное покрытие, кровля и инженерные стены, сейчас монтируют витражи.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что заказчик старается максимально сократить сроки выполнения работ.

Кроме того, в ходе обхода ремонтируемой станции чиновники обсудили проект создания транспортно-пересадочного узла на "Удельной". В рамках этой инициативы планируется перенос железнодорожной платформы, изменение схемы движения на прилегающих улицах, организация перехватывающих парковок, строительство крытого перехода между станцией метро и железнодорожной платформой, а также модернизация трамвайного кольца. Завершение работ по проекту намечено на 2030 год, ориентировочная стоимость – 5,2 млрд рублей.

Напомним, что капитальный ремонт станции "Удельная" стартовал 1 июня 2024 года. При закрытии станции предполагалось, что она вновь откроется в мае 2025 года. Сама "Удельная" была построена в советское время – в 1982 году.

Фото: ЗАКС.Ру