Минтруд РФ разработал стандарты реабилитации для участников СВО

Минтруд России подготовил восемь стандартов, регламентирующих порядок предоставления услуг по протезно-ортопедической помощи, социальной реабилитации и профессиональной ориентации для участников специальной военной операции, получивших ранения или заболевания в ходе боевых действий, об этом 13 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Антона Котякова.

Разработанные стандарты связаны с законом о комплексной реабилитации и вынесены на общественное обсуждение. По словам Котякова, они направлены на унификацию и внедрение эффективных реабилитационных методик.

Каждый стандарт определяет подходы к предоставлению услуг, включая методики, оборудование, ожидаемые результаты, а также состав реабилитационных команд.

Кроме того, предусмотрены мероприятия для семей ветеранов – психологическое консультирование, тренинги и обучение уходу. По мнению российских властей, это должно повысить общую эффективность реабилитационных программ.

Напомним, что в начале февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с генеральным директором "Ростеха" Максимом Выборных. В ходе встречи было решено, что компания поможет региону в развитии реабилитационного кластера для ветеранов СВО.

Фото: ЗАКС.Ру