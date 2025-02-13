Двухвековую лиственницу из Удельного парка признали памятником природы

Всероссийский статус "Дерево – памятник живой природы" присвоили двухсотлетней лиственнице, растущей в Удельном парке, сообщили в сообществе любителей парка "ВКонтакте" 12 февраля.

В публикации выразили надежду, что признание двухсотлетнего дерева памятником живой природы предотвратит прокладку скоростной трассы М-7 через территорию парка. Согласно планам, маршрут трассы будет проходить менее чем в 50 метрах от лиственницы. По мнению эколога Таисии Михайловой, это негативно скажется на состоянии дерева из-за выхлопов и вибраций машин. Она также подчеркнула, что строительство дороги может вызвать заболачивание территории, что приведет к гибели дерева.

Признания дерева памятником живой природы добивались экоактивисты еще 8 лет назад, но тогда их усилия успехом не увенчались. Летом 2024 член Русского генеалогического общества Андрей Степанов обратился в сертификационную комиссию всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы" и получил положительный ответ.

Признание дерева памятником живой природы подразумевает, что руководству региона будет направлено предложение по организации торжественного открытия памятника, а также по присвоению месту статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. Помимо этого, у лиственницы будет установлена табличка с информацией о всероссийском статусе дерева. Как указано на сайте программы, представителям органов власти города должны вручить сертификат, подтверждающий присвоение статуса, памятную доску и отчет о состоянии дерева с рекомендуемыми оздоровительными мероприятиями.

Напомним, что это не первое дерево в Петербурге, признанное памятником живой природы. В 2021 такой статус был присвоен трехсотлетнему дубу в ЦПКиО.

фото: unsplash