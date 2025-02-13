На станции Ушаки в Ленобласти сошел с рельсов вагон электрички

Утром в четверг, 13 февраля, в Ленинградской области на станции Ушаки Октябрьской железной дороги (ОЖД) произошло ЧП: сошел вагон пригородного поезда, следовавшего из Малой Вишеры в Петербург, об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Несмотря на инцидент, как уточнили в ОЖД, движение на участке не прерывалось. Пассажиров состава пересадили в поезд маршрутом Любань – Санкт-Петербург, который отправился к месту назначения в 11:11.

Для координации работ по ликвидации последствий создан оперативный штаб. Октябрьская железная дорога извинилась перед пассажирами за неудобства и рекомендует уточнять актуальное расписание поездов через приложение, сайт или по телефону 8-800-775-00-00.

Напомним, что в декабре 2024 года в Мурманской области сошел с рельс пассажирский поезд до Петербурга после столкновения с грузовым составом. В результате столкновения погибли два человека, еще 42 получили травмы.

Фото: ЗАКС.Ру