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Новости 12:33

Автобус врезался в стену на Чкаловском проспекте, никто не пострадал

фото ЗакС политика Автобус врезался в стену на Чкаловском проспекте, никто не пострадал

ДТП с участием лазурного автобуса и снегоуборочной техники произошло в Петроградском районе около 11 часов утра 13 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По данным полиции, автобус № 191 столкнулся с поворачивающим на Гатчинскую улицу трактором. В результате столкновения автобус занесло и он "притерся" к кирпичной стене дома № 15 на Чкаловском проспекте. В салоне общественного транспорта находилось пять пассажиров и водитель, они не пострадали.

На фотографии с места происшествия видно, что у автобуса потрескалась левая сторона лобового стекла и поврежден передний бампер.

На данный момент сотрудники ГАИ занимаются оформлением ДТП.  

Напомним, что 8 февраля стало известно о задержании водителя снегоуборочного трактора, дрифтовавшего на парковке на Дальневосточном проспекте. 

фото пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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