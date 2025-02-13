В Петербурге возбуждено дело о взятке в управлении по вопросам миграции

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту получения взятки (п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) сотрудниками управления по вопросам миграции, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Обвиняемыми стали бывшая сотрудница отдела миграционного учета и старший инспектор по особым поручениям отдела по вопросам трудовой миграции.

По данным следствия, не позднее 24 февраля 2022 года они содействовали своему знакомому, который проходит по делу об организации незаконной миграции. За сумму более 150 тысяч рублей чиновницы не проверяли компании, занимающиеся регистрацией иностранных граждан, а также игнорировали проверки их документов.

Задержание проводилось совместно с ФСБ и УСБ ГУ МВД. Фигурантки признали вину, решается вопрос об мере пресечения для них. Следственные действия сейчас продолжаются.

Напомним, что в начале февраля заместителю главы Пскова Александру Грацкому назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). С 2022 по 2023 год Грацкий получил взятки на общую сумму 5,9 млн рублей.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу