Экс-замглавы Пскова осужден по делу о взятках деньгами, часами и машиной

Бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий выслушал 4 февраля приговор Псковского городского суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Экс-чиновника признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 5,7 млн рублей.

Как установил суд, в период с 2022 по 2023 год Грацкий получил взятки на общую сумму 5,9 млн рублей за общее покровительство и помощь с принятием работ по заключенным муниципальным контрактам. В обмен на поддержку он получил автомобиль стоимостью 5,6 млн рублей, часы стоимостью свыше 50 тысяч рублей, а также 200 тысяч рублей на приобретение массажного кресла, перечислили в судебной пресс-службе.

Как отмечается, Грацкий частично признал вину и выразил раскаяние в содеянном. "Имущество, добытое преступным путём, конфисковано в доход государства", — говорится в сообщении.

В конце апреля 2024 года стало известно о том, что Грацкий находится в СИЗО по делу о получении взятки автомобилем. Позже стало известно о появлении новых эпизодов в деле экс-чиновника.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области / Telegram (скриншот видео)