Экс-сотрудницу жилищного агентства в Петербурге отправят под суд за мошенничество

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы сектора жилищного агентства Красногвардейского района по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года она организовала заключение госконтракта на поставку компьютерного оборудования на сумму 519 тысяч рублей. Однако около 300 тысяч рублей пошла на покупку бытовой техники для личного пользования. Генеральному директору организации, заключившей контракт, чиновница намекнула на возможные проблемы, если он не согласится на такие условия.

После того как контракт был выполнен на бумаге, комитет финансов Петербурга перечислил предпринимателю всю сумму. По итогу агентство недополучило оборудование, а начальница получила бытовую технику. Во время следствия обвиняемая признала вину и возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что также 13 февраля петербургские следователи рассказали о возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки (п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в управлении по вопросам миграции. Обвиняемыми стали две сотрудницы управления, которые признали вину.

Фото: ЗАКС.Ру