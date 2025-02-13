В комтрансе Петербурга ответили Чебыкину по поводу транспортной доступности намыва

Жители намывных территорий Василеостровского района Петербурга в 2025 году получат новый автобусный маршрут, который свяжет микрорайон со станцией метро "Приморская", об этом 13 февраля в своем telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин со ссылкой на ответ комитета по транспорту.

Как следует из ответа ведомства Чебыкину, уже с 1 октября 2024 года внесены изменения в работу автобусного маршрута № 220, обслуживающего южную часть намывных территорий. Автобусы теперь курсируют по улице Чирикова, а их класс изменён со среднего на большой. Также в комтрансе рассказали, что мониторинг пассажиропотока показал, что максимальная наполняемость салонов этого маршрута составила 83%, что означает, что на направлении нужны еще автобусы.

Кроме того, комитет по транспорту прорабатывает вопрос о запуске в 2025 году нового автобусного маршрута, который свяжет намывные территории с метро "Приморская". Новый маршрут будет проходить через проспект Крузенштерна и улицу Чирикова.

Напомним, что в январе 2025 года Третий кассационный суд отказал активистам, которые настаивают, что государственная экологическая экспертиза, позволившая строительство северного намыва, была проведена с нарушениями. Судебное противостояние активистов и Росприроднадзора по поводу намыва ведется с 2021 года.

Фото: ЗАКС.Ру