Уголовное дело возбудили из-за падения тира на школьника во Фрунзенском районе

Следственным отделом по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ) после того, как в одной школ на ученика упал тир, сообщает 13 февраля пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, сотрудники школы без должного согласования разместили на втором этаже здания игровой тир. Плохо закрепленную конструкцию никто не контролировал, в результате чего она упала на ученика второго класса. Мальчика госпитализировали в больницу с различными травмами.

По данным "Фонтанки.ру", сейчас 9-летний школьник находится в реанимации одной из городских больниц, у него черепно-мозговая травма.

"Говорят, что состояние тяжелое, но стабильное", — цитирует родных пострадавшего "Фонтанка.ру".

На данный момент проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и виновных лиц.

Напомним, в январе стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с избиением первоклассников в одной из школ Петербурга. Тогда в социальных сетях появилась информация о том, что учитель нанес телесные повреждения двум ученицам.

фото пресс-службы СК по Петербургу