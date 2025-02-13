В ГД внесли проект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев, документ 13 февраля появился в думской базе данных.

Среди авторов законопроекта председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, депутат Андрей Красов ("Единая Россия"), Дмитрий Саблин ("Единая Россия") и многие другие парламентарии.

Законопроектом предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно инициативе, если гражданин не уведомит военный комиссариат или орган о смене места пребывания и это не будет подтверждено регистрацией, ему грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Кабмин поддержал предложение об увеличении санкций. Сейчас за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Напомним, что законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок от 3 месяцев поддержали в правительстве России.

Фото: ЗАКС.Ру