Правительство поддержало увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок от 3 месяцев и более без регистрации по месту пребывания был поддержан кабмином, сообщает ТАСС. Поправки в КоАП РФ были представлены главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Правительство при этом отметило, что инициатива не в полной мере соответствует положениям федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", граждане обязаны информировать военкомат либо местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, должности и месте пребывания в письменной форме или через портал госуслуг.

Несообщение гражданином данных сведений влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей (ст. 21.5. КоАП РФ). Законопроект предлагает усилить ответственность за несоблюдение закона, однако конкретные размеры санкций в отзыве кабмина не указываются.

Напомним, что летом 2024 года был принят закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет.

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