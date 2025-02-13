Граффитист извинился перед Горэлектротрансом за порчу трамвая и возместил ущерб

В Петербурге молодой человек, разрисовавший новый трамвай, публично извинился перед СПб ГУП "Горэлектротранс" и компенсировал причинённый ущерб, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе предприятия.

Инцидент произошёл 18 января на конечной станции "Площадь Репина". Вандализм обошёлся предприятию в 9 716 рублей. По данному факту отдел дознания УМВД по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело о вандализме (ч.1 ст.214 УК РФ).

Подозреваемого удалось оперативно установить и задержать. Однако, не дожидаясь завершения расследования и передачи дела в суд, фигурант записал видеообращение с извинениями, в котором сообщил, что полностью компенсировал ущерб.

Напомним, что в конце января мировой судья вынесла приговоры для трех граффитистов, которые разрисовали два трамвая. Ущерб второму вагону составил больше 82 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУП "Горэлектротранс"