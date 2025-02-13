Ленобласть введет именные стипендии для студентов-участников СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать именные стипендии для студентов из Ленобласти, участвовавших в СВО. Об этом Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации главы региона указывается, что стипендии для участников СВО будут составлять 15 тысяч рублей для обучающихся в вузах и 10 тысяч рублей для тех, кто получает среднее профессиональное образование. Пособие будет выплачиваться ежемесячно в течение всего периода обучения.

Дрозденко также напомнил о работе реабилитационного кластера для ветеранов СВО в Ленобласти.

"Пройти краткосрочные бесплатные курсы профессиональной переподготовки и трудоустроиться уже помогает наш Кластер комплексного сопровождения ветеранов и участников СВО во Всеволожске", – отметил губернатор.

Напомним, что во время встречи Дрозденко с заместителем генерального директора компании "Ростех" Максимом Выборных 31 января было решено, что компания окажет поддержку в развитии реабилитационного кластера.

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