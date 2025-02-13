Московская биржа обновила рекорды торгов с весны 2022 года

Московская биржа зафиксировала рекордные объемы торгов за последние сутки, об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе биржи.

В среду, 12 февраля, суммарный объем сделок на рынке акций достиг 422,5 млрд рублей, что стало максимальным значением с марта 2022 года. На вечерней сессии был установлен еще один рекорд – 237 млрд рублей.

Утром в четверг, 13 февраля, торги снова побили исторический максимум: объем операций с акциями и облигациями на утренней сессии составил 85 млрд рублей. Уточняется, что рост рынка продолжается второй день подряд. Старт основной сессии 13 февраля прошел в плюсе после подъема котировок на вечерних торгах 12 февраля.

Напомним, что вечером в среду, 12 февраля, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. После новостей о телефонном разговоре глав государств на Московской бирже начался рост.

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