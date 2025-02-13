В Госдуму внесли законопроект о продлении срока действия решения о призыве

В Государственную Думу поступил законопроект, предусматривающий продление срока действия решения военкомата о призыве на военную службу, документ опубликован 13 февраля в электронной базе парламента.

Сейчас решение о призыве действительно только в рамках одной кампании – весенней или осенней. Авторы инициативы, среди которых глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, предлагают увеличить этот срок до одного года. Соответствующие поправки планируется внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В пояснительной записке указано, что законопроект предусматривает возможность исполнения решения о призыве на военную службу в течение одного года, если оно не было выполнено в период той призывной кампании, в рамках которой было принято.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение полномочий призывных комиссий. В частности, губернаторы смогут формировать одну комиссию для нескольких районов, муниципалитетов и городских округов, либо создать единую комиссию для города федерального значения. Сейчас такие комиссии формируются отдельно для каждого муниципального образования.

Напомним, что также 13 февраля в думской базе появился документ, согласно которому штрафы за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев предлагают увеличить до 20 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру