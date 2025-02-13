В Петербурге все еще не убрали новогодние елки

В Петербурге ещё не завершили демонтаж всех новогодних елей, установленных к новогодним праздникам, об этом 13 февраля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по печати.

Как уточнили в ведомстве, работы планируется закончить к 15 февраля. Ранее издание писало о том, что елки уберут к 14 февраля. По словам зампреда комитета по печати Антона Ермолина, демонтаж идёт в соответствии с установленным графиком и без нарушения сроков. Завершение работ намечено аналогично прошлому году. При этом ранее в "ДП" отмечали, что обычно елки стараются убрать к 27 января, однако специалисты объяснили, что в этом году увеличился объем работы.

Дольше других в городе простояли четырёхметровая ёлка на набережной Лейтенанта Шмидта у ледокола "Красин" и семь 14-метровых деревьев. Они находятся на улице Бабушкина, Бухарестской улице, Сенной площади, площади Лихачёва, у станции метро "Комендантский проспект", в парке "Озеро Долгое" и в Павловске.

Фото: ЗАКС.Ру