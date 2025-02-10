Демонтаж новогодних елок в Петербурге затянулся до 14 февраля

В Петербурге в этом году новогодние елки уберут позже обычного, сообщает "Деловой Петербург" 10 февраля.

По информации издания, украшения, как правило, стараются демонтировать к 27 января, но в этот раз праздничные деревья можно было увидеть рядом с мемориальной символикой ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как сообщили в "Городском центре рекламы и праздничного оформления", демонтаж проходит в плановом режиме и завершится к 14 февраля.

По данным "Делового Петербурга", елки до сих пор стоят у станций метро "Черная речка" и "Гражданский проспект", на Петергофском шоссе и в других районах города.

Поздние сроки демонтажа специалисты объяснили увеличением объемов работ. В этом году городским службам пришлось взять на себя украшение территорий, которые ранее оформлялись силами районных администраций.

Напомним, новогодняя елка на Дворцовой площади была признана лучшей в рамках всероссийского конкурса "Ёлки России", итоги которого подвел Минстрой РФ. Голосование проводилось в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: пресс-служба Смольного