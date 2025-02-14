Студентов СПбГУТ задержали за выкрикивание украинского приветствия

Два студента Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) могут стать фигурантами уголовного дела после выкрикивания украинского приветствия в стенах вуза, об этом 14 февраля пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, в четверг, 13 февраля, заместитель проректора по безопасности сообщил о случившемся в полицию. Прибывшие сотрудники задержали двух студентов первого и второго курсов в коридоре первого этажа. В университете их действия расценили как хулиганство.

В отношении молодых людей были составлены административные протоколы о публичной демонстрации символики экстремистской организации (ст.20.3 КоАП РФ). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что недавно глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, сколько людей привлекли к ответственности за демонстрацию нацистской и экстремистской символики в 2024 году. В общей сложности было привлечено 42 человека, 15 из которых получили аресты, остальные отделались штрафами.

Фото: ЗАКС.Ру