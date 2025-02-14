В Петербурге задержали подозреваемого в смертельном избиении коммунальщика

В Адмиралтейском районе Петербурга задержан мужчина, подозреваемый в избиении коммунального работника, приведшем к его смерти, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел днем в четверг, 13 февраля, у дома на Подольской улице. В полицию поступило сообщение о драке между коммунальными работниками. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 29-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, он жестоко избил мужчину, личность которого устанавливается.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось – вскоре он скончался. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в ноябре 2024 года в МО "Правобережный" произошла драка депутатов из-за детской площадки. Причиной стали планы списать оборудование, которое мундеп Артем Леонтьев считал хорошим. Из-за драки он же попал в больницу.

Фото: ЗАКС.Ру