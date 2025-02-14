В Янино окончательно ликвидировали свалку, копившуюся с 2018 года

На территории завода МПБО-2 в Янино завершили ликвидацию свалки, отходы с которой не вывозились с 2018 по 2021 год, об этом 14 февраля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по природопользованию Петербурга.

В общей сложности с площадки убрали 57 тысяч тонн мусора. Проблема с накоплением отходов возникла после закрытия полигона "Новоселки" на рекультивацию. МПБО-2 не смог найти альтернативную площадку для утилизации, а договориться с частными полигонами Ленинградской области не удавалось. В результате отходы начали бесконтрольно накапливаться, а стоки от свалки представляли угрозу для водоемов.

В 2020 году Росприроднадзор привлек завод к административной ответственности, а Следственный комитет предъявил обвинение руководителю предприятия Тихону Шмелеву по статье о нарушении правил обращения с отходами (ст.247 УК РФ). Осенью того же года на свалке произошел пожар. К 2021 году МПБО-2 приостановил работу с коммунальными отходами, а сейчас предприятие занимается переработкой автомобильных шин.

Напомним, что в 2020 году депутат Государственной думы Сергей Боярский ("Единая Россия") посетил закрытый полигон "Новоселки" в Янино. Тогда она заявил, что на его месте может появиться горнолыжный курорт.

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