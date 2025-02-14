Прогноз комфина: В 2036 году доходы Петербурга достигнут 3,17 трлн рублей

Фото: ЗАКС.Ру

Комитет финансов представил для общественного обсуждения проект бюджетного прогноза на 2025-2036 годы. Документ появился 13 февраля на сайте Смольного. ЗАКС.Ру присмотрелся к тому, какой видят чиновники городскую казну к 2036 году.

Доходов с каждым годом ждут всё больше

Проект бюджетного прогноза в целом разработан с оглядкой на планы по развитию Петербурга до 2042 года. При этом его показатели на 2025-2027 годы соответствуют параметрам городского бюджета, а прогноз на 2028-2036 годы сформирован с учетом как прогноза социально-экономического развития, так и ограничений, установленных бюджетным законодательством России и Петербурга.

Ожидается, что год от года доходы городской казны будут расти и достигнут в итоге 3,17 трлн рублей в 2036 году. Расходы при этом ожидаются равнозначными, то есть бюджет планируется бездефицитным.

Основными источниками пополнения казны предполагаются налоговые и неналоговые поступления, их величина ожидается на уровне 3,14 трлн рублей. Оставшиеся 25,6 млрд рублей должны будут принести городу различные безвозмездные перечисления.

Темпы роста доходов ожидаются на весь описываемый период на уровне выше инфляции. При этом доля неналоговых поступлений будет только сокращаться, что обусловлено, в том числе, сокращением доходов от продажи имущества вместе с замедлением темпов роста выручки от платных парковок и от штрафов за нарушение ПДД.

"По доходам от платных парковок и платы за проезд в 2028-2036 годах закладывается только инфляционный рост. Штрафы за нарушение ПДД прогнозируются на уровне 2025 года без роста", — говорится в документе.

В своих расчетах авторы отталкивались от ожидания, что годовой уровень инфляции снизится от 104,1 % в 2025-2027 годах до 103,6 % в 2034-2036 годах. Одновременно темпы роста зарплат должны будут уменьшиться со 108,7 % до 107,7 %. Пиковые значения показателя ожидаются в 2028-2030 годах, когда он, по расчетам чиновников, составит в среднем 110,1 %.

В долгосрочном прогнозе от 47 % до 54 % собственных доходов бюджета должен будет приносить налог на доходы физических лиц. Темпы увеличения последнего ожидаются на уровне 110,7 % годовых. Еще 28 % доходов чиновники ждут от налога на прибыль организаций.

Стоит отметить, что за прошедшее время уровень бюджетных ожиданий Смольного только вырос. К примеру, в опубликованном проекте доходы казны в 2034 году запланированы на уровне 2,74 трлн рублей. В то же время действующая сейчас версия прогноза предполагает доходы в указанном году в размере 2,1 трлн рублей. Выходит, что в денежном исчислении оптимизм Смольного в этом вопросе вырос за два года на 634 млрд рублей.

Впрочем, есть у документов и нечто общее. В обоих случаях чиновники рассчитывают на то, что в какой-то момент бюджет города станет бездефицитным. Разница здесь кроется в деталях: так, если по нынешней редакции документа доходы казны должны сравняться с расходами в 2027 году, то представленный проект отодвигает это на 2031 год.

На что собираются тратить

Предполагается, что финансирование государственных программ в Петербурге вырастет за 12 лет практически вдвое — с 1,39 трлн рублей до 2,67 трлн рублей. Заметную часть от последней цифры составят расходы на развитие транспортной инфраструктуры: на это в 2036 году рассчитывают потратить 992,9 млрд рублей. Также 451 млрд рублей заложат на образование, 390,9 млрд — на здравоохранение, а еще 226,5 млрд рублей предназначаются на социальную поддержку горожан.

Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами грозит вылиться городскому бюджету в траты на уровне 142,1 млрд рублей в том же году. Еще 102,9 млрд рублей чиновники предназначили для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения.

Прочие возможные расходы должны быть заметно меньше, рассчитывают в комтрансе. В основном ожидаются траты в размере нескольких десятков миллиардов рублей на позицию, однако и здесь без исключений не обошлось. Абсолютный мизер достался строке "Экономика знаний в Санкт-Петербурге": на эту госпрограмму авторы проекта готовы выложить ровно 1 млрд рублей. Расходы на развитие сферы туризма оценили в 2,7 млрд рублей, а на цели содействия занятости запланировали 4,5 млрд рублей.

Из приложения к проекту также можно почерпнуть сведения о возможных расходах на реализацию региональных проектов. Правда, здесь фантазия авторов ограничивается 2030 годом.

Всего на семь региональных проектов в 2025 году заложено 48,7 млрд рублей. В 2030 году планируется нарастить траты до 53,9 млрд рублей. Однако от проекта к проекту рост будет различным, а кое-где и вовсе ожидается сокращение расходов.

Например, расходы на инфраструктуру для жизни должны вырасти с 8,2 млрд до 10 млрд рублей, расходы на проект "Семья" — соответственно, с 31 млрд до 38,9 млрд рублей. В то же время затраты на программу "Эффективная и конкурентная экономика" уменьшатся со 152 млн до 119 млн, а на "Продолжительную и активную жизнь" — и вовсе с 6,3 млрд до 1,6 млрд рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру