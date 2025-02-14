Проектировщику коричневой ветки метро не придется возмещать заказчику 165 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес решение по кассационной жалобе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к "Ленметрогипротрансу" о взыскании убытков в размере 165 млн рублей, сообщает "Деловой Петербург" 14 февраля. Требования комитета не были удовлетворены.

По решению суда, "Ленметрогипротранс" может не возмещать КРТИ 165 млн рублей, которые были выплачены компании за работу над проектировкой участка Красносельско–Калининской линии метро от станции "Путиловская" до "Обводного канала 2", позднее названная "Каретной". Согласно материалам суда, в 2016 государственная экспертиза выдала отрицательное заключение на один из этапов строительства. Через семь лет КРТИ счел, что так и получил нужную для экспертизы проектную документацию, и направил в компанию претензию о возмещении убытков в размере 165 млн рублей. Она была оставлена без удовлетворения.

Тогда комитет подал иск о взыскании убытков, однако он не был удовлетворен ни в одной из трех инстанций. По версии суда, документации все равно имеет потребительскую ценность, несмотря на то, что экспертизу не прошла. Ее также передали в виде исходных данных в АО "Метрострой Северной столицы".

По версии проектировщика, комитет в 2017 году принял документацию без замечаний и не направил ее для проведения экспертизы. При этом, как уточняет "Деловой Петербург", доработка проектной документации продолжалась и далее.

В карточке дела на сайте суда указано, что спор между комитетом и компанией по этому вопросу начался еще в феврале 2023 года. Решение кассационной инстанции вынесено 10 февраля.

Напомним, что 3 февраля стало известно, что проектированием Красносельско-Калининской линии метро от "Каретной" до "Суворовской" займется ООО "МетроПроект", являющаяся дочерней компанией АО "Метрострой Северной Столицы". Помимо коричневой ветки, "МетроПроект" также займется разработкой Невско-Василеостровской линии на северо-западе Петербурга и выходов со станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии.

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