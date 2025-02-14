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Новости 13:17

Форму реестра иностранных агентов решили обновить

фото ЗакС политика Форму реестра иностранных агентов решили обновить

Минюст России представил обновленную форму реестра иностранных агентов, доступную на официальном сайте ведомства, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что нововведения сделают реестр удобнее для граждан, организаций, госструктур и СМИ. В реестре появилась расширенная система фильтрации, позволяющая сортировать записи по категориям (юридические и физические лица), дате включения и основаниям для внесения в список.

Кроме того, каждая запись теперь оформлена в виде отдельной карточки, содержащей информацию о наименовании организации или ФИО физического лица, правовом статусе, основаниях для включения, а также доменных именах, связанных с иноагентом.

Еще одно нововведение – возможность выгрузки актуальной версии реестра в машиночитаемом табличном формате. Это позволит автоматизировать обработку данных и упростит их интеграцию в информационные системы. 

Напомним, что список иностранных агентов последний раз обновлялся 7 февраля. В него попали проект "Зона солидарности"*, политолог Ирина Бусыгина** и многие другие.

*Минюст внес проект "Зона солидарности" в список иноагентов

**Минюст внес Ирину Бусыгину в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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