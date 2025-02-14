Форму реестра иностранных агентов решили обновить

Минюст России представил обновленную форму реестра иностранных агентов, доступную на официальном сайте ведомства, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что нововведения сделают реестр удобнее для граждан, организаций, госструктур и СМИ. В реестре появилась расширенная система фильтрации, позволяющая сортировать записи по категориям (юридические и физические лица), дате включения и основаниям для внесения в список.

Кроме того, каждая запись теперь оформлена в виде отдельной карточки, содержащей информацию о наименовании организации или ФИО физического лица, правовом статусе, основаниях для включения, а также доменных именах, связанных с иноагентом.

Еще одно нововведение – возможность выгрузки актуальной версии реестра в машиночитаемом табличном формате. Это позволит автоматизировать обработку данных и упростит их интеграцию в информационные системы.

Напомним, что список иностранных агентов последний раз обновлялся 7 февраля. В него попали проект "Зона солидарности"*, политолог Ирина Бусыгина** и многие другие.

*Минюст внес проект "Зона солидарности" в список иноагентов

**Минюст внес Ирину Бусыгину в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру