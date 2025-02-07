Проект "Зона солидарности"* внесен в реестр иноагентов

Министерство юстиций 7 февраля обновило реестр иностранных агентов. В него внесли проект "Зона солидарности"*, а также политолога Ирину Бусыгину**, журналистку Анастасию Голубеву***, правозащитницу Светлану Осипову****, журналиста Валерия Панюшкина*****, политика Анастасию Шевченко******, политтехнолога Михаила Шейтельмана*******. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В министерстве заявили, что перечисленные лица распространяли недостоверные сведения о применяемых органами власти решениях и выступали против проведения специальной военной операции. Часть из них якобы формировали негативный образ Вооруженных сил РФ.
На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов семь человек, среди которых оказался петербургский активист Дмитрий Сухарев********.
* Проект "Зона солидарности" внесен Минюстом в реестр иноагентов
** Ирина Бусыгина внесена Минюстом в реестр иностранных агентов
*** Анастасия Голубева внесена Минюстом в реестр иноагентов
**** Светлана Осипова внесена Минюстом в реестр иноагентов
***** Валерий Панюшкин внесен Минюстом в реестр иноагентов
****** Анастасия Шевченко внесена Минюстом в реестр иноагентов
******* Михаил Шейтельман внесен Минюстом в реестр иноагентов
******** Дмитрий Сухарев внесен Минюстом в реестр иноагентов