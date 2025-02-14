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Новости 13:38

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%

фото ЗакС политика ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России по итогам заседания совета директоров 14 февраля принял решение не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 21%, сообщили в регуляторе. Центробанк подтвердил ожидания экспертов, которые прогнозировали сохранение ставки. Рекордный уровень ключевой ставки сохраняется второе заседание подряд, с декабря 2024 года.  

В пресс-релизе ЦБ говорится, что инфляционное давление в России остается высоким, а внутренний спрос продолжает "значительно" опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Кроме того, среди населения растет склонность к сбережению - охлаждение кредитной активности стало "более выраженным". 

"По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - говорится в сообщении. 

В следующий раз ЦБ планирует провести заседание по ключевой ставке 21 марта. Напомним, в последний раз Банк России поднял ключевую ставку в октябре 2024 года - сразу на 200 б.п. с 19% до 21%. Тогда реальная инфляция опережала прогнозы регулятора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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