ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России по итогам заседания совета директоров 14 февраля принял решение не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 21%, сообщили в регуляторе. Центробанк подтвердил ожидания экспертов, которые прогнозировали сохранение ставки. Рекордный уровень ключевой ставки сохраняется второе заседание подряд, с декабря 2024 года.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что инфляционное давление в России остается высоким, а внутренний спрос продолжает "значительно" опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Кроме того, среди населения растет склонность к сбережению - охлаждение кредитной активности стало "более выраженным".

"По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году", - говорится в сообщении.

В следующий раз ЦБ планирует провести заседание по ключевой ставке 21 марта. Напомним, в последний раз Банк России поднял ключевую ставку в октябре 2024 года - сразу на 200 б.п. с 19% до 21%. Тогда реальная инфляция опережала прогнозы регулятора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру