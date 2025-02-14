Песков: возвращение Винника – радость для президента

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возвращение арестованного в США россиянина Александра Винника во время брифинга 14 февраля, сообщает ТАСС.

"Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою Родину", - заявил Песков.

Александр Винник вернулся в Россию самолетом ВВС США утром 14 февраля. Россиянин был арестован в 2017 году в Греции по запросу ФБР, ему вменяли отмывание денег, кибермошенничество и наркотрафик. В 2020 году его экстрадировали из Греции во Францию, где приговорили к 5 годам заключения. Однако в 2022 году США добились отзыва запроса об экстрадиции и окончания дела во Франции, после чего Винник вернулся в Грецию. Оттуда его вновь экстрадировали, но уже в США.

В Штатах россиянину грозили 200 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег и незаконной организации работы криптобиржи. В 2024 году Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой, благодаря чему срок возможного приговора мог сократиться до 10 лет. Планировалось, что окончательное решение суд вынесет в январе 2025 года, однако в ноябре прошлого года оглашение приговора было принято отложить до июня 2025 года.

Винник вернулся на Родину в рамках обмена заключенными между РФ и США. Ранее 11 февраля в России был освобожден американец Марк Фогель, отбывавший наказание за контрабанду наркотиков. В 2022 году его приговорили к 14 годам лишения свободы. Фогель вернулся в США утром 12 февраля вместе со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

фото с сайта Кремля