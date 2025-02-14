На южном участке ЗСД на две ночи ограничат движение

Движение транспорта на южном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) временно ограничат из-за модернизации магистрали, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

На участке проведут работы по модернизации автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения.

Ограничения введут с 23:00 15 февраля до 6:00 16 февраля и с 23:00 16 февраля до 6:00 17 февраля. В это время перекроют основной ход ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу в северном направлении.

Также будут закрыты съезды с Ленинского проспекта и Автомобильной улицы в сторону Благодатной улицы, а также с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта.

Напомним, что летом 2025 года планируется начало возведения второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Уже весной вся нужная документация должна быть готова.

Фото: ЗАКС.Ру