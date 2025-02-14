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Новости 14:15

На южном участке ЗСД на две ночи ограничат движение

фото ЗакС политика На южном участке ЗСД на две ночи ограничат движение

Движение транспорта на южном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) временно ограничат из-за модернизации магистрали, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

На участке проведут работы по модернизации автоматизированной системы и технических средств организации дорожного движения.

Ограничения введут с 23:00 15 февраля до 6:00 16 февраля и с 23:00 16 февраля до 6:00 17 февраля. В это время перекроют основной ход ЗСД в районе съезда на Автомобильную улицу в северном направлении.

Также будут закрыты съезды с Ленинского проспекта и Автомобильной улицы в сторону Благодатной улицы, а также с ЗСД на ШМСД в направлении Витебского проспекта. 

Напомним, что летом 2025 года планируется начало возведения второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Уже весной вся нужная документация должна быть готова.

Фото: ЗАКС.Ру


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