Горелкин предложил наказывать военкоматы за отказ принимать заявления с "Госуслуг"

Ввести ответственность для должностных лиц военкоматов, которые отказываются принимать заявления о смене места жительства через портал "Госуслуги", предложил депутат Государственной думы Антон Горелкин, об этом 14 февраля он написал в своем Telegram-канале.

Горелкин заявил, что, несмотря на наличие соответствующего функционала на портале, граждане получают отказы с формулировкой "неявка". По его словам, в военкоматах открыто говорят, что не работают с заявлениями, поданными через "Госуслуги".

Депутат обратился к Минцифры и Минобороны с просьбой разобраться в ситуации. Он подчеркнул, что значительная часть граждан, которым грозят повышенные штрафы, могла просто столкнуться с невозможностью выполнить требование закона в электронной форме.

Напомним, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ужесточение штрафов для граждан, не уведомивших военкомат о переезде. Размер взыскания может вырасти с 5 до 20 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру