В Московском парке Победы установят памятник маршалу Захарову

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства "Об установке памятника Захарову М.В.", сообщает пресс-служба администрации города 14 февраля.

Памятник маршалу Матвею Захарову планируется возвести в Московском парке Победы на Алее Героев. Он будет размещен рядом с бюстом маршала Советского Союза Георгия Жукова. Проектированием монумента занимались скульпторы Вадим Сазонов и Николай Иванов совместно с архитектором Александром Мироновым. Планируется, что памятник будет выполнен в виде бронзового бюста высотой 1,3 м, установленного на гранитном постаменте высотой 2,5 м, а общая высота объекта составит 3,86 м.

Инициатором проекта и заказчиком работ по созданию памятника является ООО "Архитектурная мастерская "Миронов и партнеры". Финансирование проектирования, изготовления и установки памятника осуществляется за счет внебюджетных средств.

Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор по строительству и архитектуре Николай Линченко. Церемонию открытия памятника проведет администрация Московского района совместно с комитетом по культуре.

Матвей Захаров (1898-1972) - советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского союза. Во время Великой Отечественной войны он был начальником Генерального штаба ВС СССР, а также командовал войсками Ленинградского военного округа. Принимал участие в планировании и проведении ряда стратегических операций.

Проект памятника был одобрен членами Градостроительного совета в апреле 2024 года.

фото: gov.spb.ru