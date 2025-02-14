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Из-за сильных осадков в Петербурге на улицу вышли сотни коммунальщиков

фото ЗакС политика Из-за сильных осадков в Петербурге на улицу вышли сотни коммунальщиков

В ночь на пятницу в ряде районов Петербурга прошел снегопад, из-за чего за сутки выпало 5 сантиметров снега, а на улицы вышло более 800 коммунальщиков, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, уточнили в комблаге. В четверг, 13 февраля, с городских улиц было вывезено 6 тысяч кубометров снега.  Приоритет при уборке отдается загруженным магистралям, а также пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, подходам к станциям метро и социально значимым объектам.

В настоящий момент в городе задействованы 805 единиц коммунальной техники и 1132 специалиста.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин выступил перед депутатами ЗакСа с докладом о работе коммунальных служб зимой. Он отметил, что из-за перепадов температур отказаться зимой от соли невозможно, а также рассказал о мерах поддержки дворников – жильем обеспечены более 600 человек. Кроме того, чиновник сообщил о проверках управляющих компаний и контроле за уборкой снега собственниками зданий.

Фото: ЗАКС.Ру


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