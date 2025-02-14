КГИОП не включил два корпуса института Вавилова в перечень выявленных памятников

Два боковые корпуса Государственного оптического института имени С. И. Вавилова не получат статус выявленных объектов культурного наследия, следует из проекта распоряжения комитета по госконтролю, использованию и охране памятников. Документ опубликован 14 февраля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Сам институт располагается на Кадетской линии Васильевского острова, 5 корпус 2. КГИОП планирует не включать в реестр боковой корпус с литерой Д и часть корпуса с литерой В.

"Отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. Исключить объект из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия", — говорится в проекте распоряжения.

На своем сайте КГИОП уточнил, что главное здание института с 2019 года обладает статусом памятника регионального значения. В границы последнего также включен сквер с бюстом Вавилова. Само здание было построено в 1947-1956 годах по проекту архитектора Сергея Евдокимова, оно сохраняет за собой охранный статус.

"Основные помещения главного здания — вестибюль лестницы, актовый зал — представляют собой выдающийся пример оформления интерьеров в стилистике архитектуры сталинской неоклассики. Главное здание никогда не перестраивалось и сохранило комплексную отделку интерьеров", — отмечают в комитете.

В то же время возведение двух боковых корпусов растянулось на продолжительный срок, что сказалось на их облике, говорится в сообщении КГИОП. Здания, по мнению чиновников, "имеют стандартное неоригинальное планировочное решение". Декоративное убранство помещений отсутствует, сведений о работе в них выдающихся ученых также нет.

В августе стало известно о том, что здания оптического института были выставлены на торги. В октябре состоялась вторая попытка продать их, однако желающих приобрести комплекс не нашлось. Первая попытка также окончилась безуспешно.

Андрей Казарлыга, фото: сайт КГИОП