Законопроект о выплатах парам за длительный брак внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР совместно с оренбургским сенатором Еленой Афанасьевой внесли законопроект о введении выплат россиянам, прожившим в официальном браке длительное время. Карточка законопроекта появилась на сайте нижней палаты парламента 14 февраля.

Согласно инициативе, предлагается ввести выплаты к юбилею совместной жизни для пар, которые состоят в браке не менее 30 лет со дня регистрации в ЗАГСе. Срок отсчитывается с даты последней регистрации. В случае, если пара на какое-то время оформляла развод, но после решила вновь сойтись, первый срок учитываться не будет. По мнению авторов законопроекта, инициатива направлена на сохранение традиционных семейных ценностей.

В случае принятия закона, размер выплаты будет соответствовать времени пребывания граждан в браке: 30 тысяч рублей на 30-летие совместной жизни, 40 тысяч рублей – на 40-летие и так далее до 70-летнего юбилея. В случае смерти одного из супругов в год юбилея, право на выплату остается за вдовой или вдовцом. Планируется, что выплата будет предоставляться партнерам в равных долях и ежегодно индексироваться в соответствии с утвержденным правительством коэффициентом.

Уточним, что в Петербурге уже действует подобная мера. В соответствии с региональным Социальным кодексом, супруги, зарегистрированные в городе, могут рассчитывать на выплаты в связи с 50-летним, 60-летним, 70-летним и 75-летним юбилеем совместной жизни. Сумма выплаты составит 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно. В случае, если один из супругов зарегистрирован в Петербурге, а второй в Ленобласти, суммы составят 25 тысяч, 30 тысяч, 35 тысяч и 37,5 тысяч рублей.

Напомним, что 12 февраля первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина призвала работодателей создавать условия, мотивирующие сотрудников заводить детей.

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