Мужчина погиб при пожаре во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на Бухарестской улице, 124/56 поступило 14 февраля в 14:18.

По данным МЧС, огонь охватил 12 квадратных метров жилой комнаты. На месте работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать за час.

Напомним, позавчера, 12 февраля, из пожара на улице Гаврской в Выборгском районе сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 16 человек. Никто не пострадал.

фото: ЗАКС.Ру