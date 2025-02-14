Социолога Льва Гудкова* признали иноагентом

Министерство юстиций 14 февраля обновило реестр иностранных агентов. В него внесли социолога Льва Гудкова*, экс-дипломата Бориса Бондарева**, журналистов Сергея Ауслендера***, Алексея Кунгурова**** и Никиту Парменова*****. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что перечисленные лица распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами власти решениях. Все, кроме Ауслендера***, якобы выступали против проведения специальной военной операции.

Из реестра в связи с ликвидацией исключили общество с ограниченной ответственностью "Журналист – иностранный агент"******.

На прошлой неделе Минюст признал иностранным агентом проект "Зона солидарности"******.

* Лев Гудков внесен Минюстом в реестр иноагентов

** Борис Бондарев внесен Минюстом в реестр иноагентов

*** Сергей Ауслендер внесен Минюстом в реестр иноагентов

**** Алексей Кунгуров внесен Минюстом в реестр иноагентов

***** Никита Парменов внесен Минюстом в реестр иноагентов

****** ООО "Журналист – иностранный агент" внесен Минюстом в реестр иноагентов 01.10.2021, исключен из реестра 14.02.2025

******* Проект "Зона солидарности" внесен Минюстом в реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру