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Новости 17:38

Социолога Льва Гудкова* признали иноагентом

фото ЗакС политика Социолога Льва Гудкова* признали иноагентом

Министерство юстиций 14 февраля обновило реестр иностранных агентов. В него внесли социолога Льва Гудкова*, экс-дипломата Бориса Бондарева**, журналистов Сергея Ауслендера***, Алексея Кунгурова**** и Никиту Парменова*****. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве заявили, что перечисленные лица распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами власти решениях. Все, кроме Ауслендера***, якобы выступали против проведения специальной военной операции. 

Из реестра в связи с ликвидацией исключили общество с ограниченной ответственностью "Журналист – иностранный агент"******. 

На прошлой неделе Минюст признал иностранным агентом проект "Зона солидарности"******. 

* Лев Гудков внесен Минюстом в реестр иноагентов 

** Борис Бондарев внесен Минюстом в реестр иноагентов 

*** Сергей Ауслендер внесен Минюстом в реестр иноагентов

**** Алексей Кунгуров внесен Минюстом в реестр иноагентов 

***** Никита Парменов внесен Минюстом в реестр иноагентов 

****** ООО "Журналист – иностранный агент" внесен Минюстом в реестр иноагентов 01.10.2021, исключен из реестра 14.02.2025

******* Проект "Зона солидарности" внесен Минюстом в реестр иноагентов

фото: ЗАКС.Ру


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