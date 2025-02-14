В России продажи бумажных книг выросли на 7%

В 2024 году продажи бумажных книг в России (без учета учебной литературы) выросли на 1% в натуральном и на 7% в рублевом выражении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева.

По его словам, несмотря на скромный прирост, это все же положительная динамика, в отличие от ряда других стран, где рынок падает. В прошлом году в России продали 233 млн книг на 98 млрд рублей, что превышает показатели 2023 года (231 млн экземпляров, 92 млрд рублей).

Рынок цифровых книг рос значительно быстрее – на 30%, достигнув 18,9 млрд рублей. В 2024 году россияне приобрели 153 млн электронных и аудиокниг против 117 млн годом ранее, ссылается "Интерфакс" на слова гендиректора группы компаний "Литрес" Сергея Анурьева. По его словам, основными драйверами роста стали подписные сервисы, digital-авторы и аудиоформат. В 2025 году ожидается дальнейший рост цифрового сегмента на 24%, до 23,5 млрд рублей.

Прогноз на 2025 год для бумажного рынка пока осторожный: Капьев отметил, что с учетом инфляции и роста затрат возможно снижение продаж в экземплярах на 3%, но увеличение доходов на 9%. Однако, по его словам, январские результаты показывают стабильность.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Рекордный уровень сохраняется с декабря 2024 года.

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